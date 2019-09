Selecção nacional de Residentes vence Misto de Santiago por 3-0 em jogo treino

22/09/2019 23:19 - Modificado em 22/09/2019 23:19

Foto: FCF

Tendo em vista a preparação para o Torneio da Taça UFOA, a selecção nacional de Residentes realizou neste domingo, um jogo treino frente ao Misto de Santiago, tendo vencido por 3-0. Os golos foram da autoria de Tchubasco e Xolote, e um autogolo.

O combinado nacional foi para o intervalo a vencer por 2-0, com o primeiro tento a ser fruto de um autogolo e o segundo apontado por Tchubasco. Já no segundo tempo Xolote, que, entretanto, lançado na partida, fechou a contagem do marcador.

Nesta partida, Janito Carvalho fez alinhar de início a seguinte equipa: Ken, Jair, Admar, Paulo, Panduru, Misael, Narcelino, Nuno Rocha, Gogol, Pibip e Henry.

Já os suplentes utlizados foram, Kelvy, Dario, Fifa, Kelvin, Osvaldo, Ericles, Katriel, Gielson e Xolote.

Nesta segunda-feira, a selecção volta ao estádio nacional, para um treino agendado para as 17 horas.

A selecção parte para o Senegal para continuar o estágio, antes da competição que começa no dia 28 deste mês e termina a 13 de outubro.