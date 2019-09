Vagny marca na vitória do Nancy sobre o Chambly

22/09/2019 23:06 - Modificado em 22/09/2019 23:06

O Nancy recebeu e venceu o Chambly por 3-0, em jogo a contar para a 8ª jornada da Ligue2 francesa, num jogo onde o internacional cabo-verdiano, Vagny esteve em grande contribuindo com um golo e uma assistência.

Num jogo que teve os internacionais cabo-verdianos Vagny Gonçalves e Kenny Rocha a atuar durante os 90 minutos, o Nancy não teve problemas em levar de vencida o conjunto visitante.

Vagny exibiu-se em grande plano. Logo aos 4 minutos assistiu Amine Bassi para o primeiro golo do encontro. Aos 57 minutos o senegalês Makthar Gueye ampliou o resultado para 2-0, sendo que cinco minutos depois (62′) Vagny marcou o golo que consolidou a vitória do Nancy. O avançado cabo-verdiano, com mais este tento, soma agora quatro golos na prova.

O Nancy que não vencia há três jornadas para a Ligue2, voltou assim as vitórias, somando agora 11 pontos, menos cinco que os líderes Le Havre e Lorient que somam 16 pontos.

Para a próxima jornada a equipa dos internacionais cabo-verdianos desloca-se ao Stade Gabriel Montpied (Clermont-Ferrand) para defrontar o Clermont, que ocupa a 5ª posição com 14 pontos.