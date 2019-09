Cancelamento do voo 4211 Cabo Verde Airlines esclarece

22/09/2019 22:56 - Modificado em 22/09/2019 22:56

De acordo com as notícias divulgadas em 20 de setembro pela edição online Notícias do Norte, a Cabo Verde Airlines deseja esclarecer o seguinte:

– A CVA confirma o cancelamento do voo 4211 na quarta-feira à noite, 18 de setembro, que foi remarcado para o dia seguinte às 20:15. No aeroporto de São Vicente, temos um serviço completo de apoio suportado pela CV Handling. Em todas os reagendamentos ou atrasos, estamos em contato com o supervisor para toda a assistência local aos passageiros.

– O Atendimento ao Cliente seguiu todos os procedimentos do supervisor da estação e do gerente da estação da CVHandling em São Vicente. Assim que o atraso do voo foi confirmado, os passageiros foram transferidos para o hotel e seguiram seu destino final no dia seguinte, de acordo com o reagendamento e o plano de proteção de passageiros.

– A CVA também salienta que, como outras companhias aéreas que voam para a CV, o fato da companhia não ter representação em loja / balcão físico não implica que os passageiros não sejam atendidos localmente e adequadamente.

Por esses motivos, a empresa continuará a melhorar a comunicação imediata com os passageiros por estes meios, lamentando todos os inconvenientes da situação.