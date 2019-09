Estado vende acções a trabalhadores da Cabo Verde Airlines

O Governo apresentou na tarde desta sexta-feira o processo de venda das 25.350 acções da CV Airlines postas no mercado, a 91 trabalhadores da companhia de bandeira.

Das 50 mil acções colocadas no mercado foram vendidas 25.350, pouco mais da metade, o que rende aos cofres do Estado cerca de 31 mil contos. A venda das mesmas, segundo Gilberto Barros, Secretário de Estado Adjunto do Ministro das Finanças, foi feita de forma directa, mediante um contrato individual, via Bolsa de Valores de Cabo Verde, e restrita aos trabalhadores com contrato por tempo indeterminado com a Cabo Verde Airlines.

As ações, com um valor nominal de 1.457$00, foram vendidas aos trabalhadores da companhia aérea a 1.239$00 cada unidade, fruto de um desconto de 15% no valor de cada acção. As próximas ações a serem colocadas no mercado pertencem a um lote de 5%, lote este reservado aos emigrantes.

O processo de privatização da empresa segundo a mesma fonte, ficará concluída até final deste ano, sendo que, neste momento está em fase de alienação. Esta primeira fase, da venda dos 49% das acções detidas pelo Estado de Cabo Verde na companhia de aviação, está concluído com a venda das acções aos trabalhadores.

A segunda fase será disponibilizar 5% das acções aos emigrantes que e termina a 15 de Dezembro. A terceira e última fase, de acordo com Gilberto Barros, será a disponibilização das acções aos investidores institucionais, que dará por concluída o processo de privatização da companhia de bandeira cabo-verdiana, ainda no decorrer deste ano.