Uma em cada 16 mulheres foi violada na primeira relação sexual

Novo estudo realizado nos Estados Unidos questionou mulheres sobre primeira relação sexual com penetração. Resultados são chocantes.

A primeira vez de mais de 3,3 milhões de mulheres norte-americanas foi forçada, seja pela via da força física ou coação psicológica. A conclusão é de um estudo com enfoque em ‘iniciação sexual forçada’, aplicado a mulheres entre os 18 e os 44 anos de idade.

O estudo foi publicado esta segunda-feira, 16 de setembro, na publicação médica JAMA Internal Medicine e esclarece que ‘iniciação sexual forçada’, conceito descrito pela Organização Mundial de Saúde como “uma primeira relação sexual não desejada que é fisicamente forçada ou sob coação”, é uma forma de violência sexual.

“Sentimos que é correto descrever estas interações como violação”, indicou a médica Laura Hawks, co-autora do estudo e investigadora na Harvard Medical School.

Os resultados do estudo indicam que 6,5% das mulheres avaliadas experienciaram uma primeira relação sexual não desejada que foi fisicamente forçada ou que aconteceu sob coação. Os investigadores concluíram que esta tendência “parece ser comum” e estimam atingir uma em cada 16 mulheres norte-americanas.

Metade das mulheres avaliadas pelo grupo de investigação afirmaram ter sido coagidas por um parceiro mais forte ou mais velho, cerca de 46% viram os seus movimentos restringidos através de força física. Em 56,4% dos casos, o parceiro usou pressão verbal. Já os casos de ameaças físicas foram registados em mais de 26% dos casos, com um ponto percentual a menos para os casos em que se registou efetivamente violência física.

Algumas investigações prévias, recorda a CNN, davam conta de que 40% das mulheres norte-americanas tinham experienciado, ao longo da vida, alguma espécie de violência sexual, sendo que metade destas falava de violação. Os autores deste estudo quiseram focar-se apenas nas primeiras experiências sexuais com penetração.

O estudo foi levado a cabo com recurso a dados referentes a um universo de 13,310 mulheres com idades entre os 18 e os 44 anos, representativas da população nacional americana dentro daquela faixa etária. Os dados foram recolhidos entre 2011 e 2017 pelo ‘National Survey of Family Growth’, inquérito estatístico realizado pelo Centro de Prevenção e Controlo de Doenças (CDC).

Por Notícias ao Minuto