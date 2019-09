Ryan Mendes e Ricardo Gomes marcam na vitória do Al Sharjah na estreia do Campeonato dos Emirados Árabes Unidos

20/09/2019 15:23 - Modificado em 20/09/2019 15:23

Os internacionais cabo-verdianos, Ryan Mendes e Ricardo Gomes, foram os autores dos dois golos com que a formação do Al Sharjah venceu, nesta quinta-feira, o Khorfakkan, na jornada inaugural do campeonato dos Emirados Árabes Unidos.

O Al Sharjah foi para o intervalo a vencer por 1-0, graças ao golo apontado por Ryan Mendes à passagem dos 18 minutos de jogo, assistido pelo brasileiro Igor Coronado. Já no segundo tempo o avançado Ricardo Gomes, fechou a contagem do marcador aos 68 minutos.

Depois de vencer a Super Taça nos penáltis, com Ryan Mendes e Ricardo Gomes em grande destaque, o Al Sharjah volta a tirar benefícios da dupla cabo-verdiana, desta vez para entrar a ganhar na liga.