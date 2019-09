Augusto Neves: “Somos uma parceira da educação e vamos continuar a garantir o apoio a todos os níveis”

O presidente da Câmara Municipal de São Vicente, Augusto Neves, afirmou que a edilidade mindelense, é uma “grande parceira da educação” e que vai continuar a garantir o “apoio a todos os níveis”.

Augusto Neves, que marcou presença na abertura do ano lectivo, declarou que a Câmara Municipal de São Vicente, apoia todos os anos as escolas, a nível do transporte escolar para alunos e professores e também propinas que ultrapassam os 2800 alunos pertencentes as famílias com mais dificuldades.

“É nosso dever e nós iremos continuar este processo de apoio educativo, para termos uma ilha mais bem preparada a nível das pessoas” afirmou a mesma fonte.

Por sua vez, a Delegada do Ministério da Educação em São Vicente, Maria Helena Andrade, certificou que, para este ano houve melhorias salarias para 40 trabalhadores entre cozinheiras e guardas das escolas.

A mesma fonte apontou que a avaliação adaptada para as crianças com necessidades educativas especiais será uma das “grandes apostas” para este ano lectivo, e que o Ministério da Educação continuará com a sinalização das crianças com necessidades educativas especiais para que o professor trabalhe o aluno com um plano educativo individual.

“Estamos a fazer de tudo para que no ano lectivo tenhamos todos os professores. As contratações já se iniciaram, mas mesmo que os professores ainda não estejam no concelho vamos assegurar as aulas a todos os alunos”, reforçou a delegada da Educação.

Sobre a falta de livros que se regista no momento, a mesma esclareceu que no início de outubro todos os manuais escolares vão estar em São Vicente e disponíveis nas agências dos Correios de Cabo Verde.

O ano letivo que se inicia na segunda-feira, 23, conta com 15 mil alunos do pré-escolar ao secundário e mais de 1000 professores.

O ato oficial da abertura do ano lectivo, abrangeu ainda atuações musicais, dança, performance teatral e homenagem a dois funcionários aposentados da Delegação do Ministério da Educação em São Vicente, Lídia Sousa e Clemente Rodrigues.