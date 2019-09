Boa Vista: Paulo Santos vai deixar a liderança do MpD e perfila-se como candidato independente à CMB

Já é um facto que Paulo Santos, coordenador da Comissão Política Regional MpD, vai deixar a direcção do partido na Boavista. O que ainda não é publico é razão desse afastamento. O site Boavista no Ar escreve que “Questionado se sabe qual a razão para deixar este cargo, a nossa fonte asseverou que depois de dois mandatos na Assembleia Municipal, como líder da bancada decidiu sair para dar lugar aos mais jovens.” Mais à frente assevera que “Deixará a política activa na Boa Vista, mas vai continuar a dar o seu contributo ao partido, no qual é vice-presidente da Direção Nacional”, sustentou a mesma fonte.

A nossa fonte deixou claro que o coordenador da Comissão Política Regional do MpD, não vai concorrer nem ao cargo de coordenador e tão pouco às eleições autárquicas de 2020.

“Depois de cessar a função vai dedicar a uma fundação da família destinada a educação, formação, saúde e ambiente”

Mas o NN sabe que o “ buraco é mais abaixo” nessa questão. Nos bastidores sabe-se do descontentamento de Paulo Santos em relação a várias políticas seguidas pelo seu partido e que muitas vezes ameaçou “bater com a porta” por considerar que “a gestão do processo de desenvolvimento da Boa Vista está completamente atrasado e são as pessoas que pagam as consequências”. Estas divergências não teriam consequência se não houvesse “pressão de alguns sectores da Boa Vista “para que Paulo Santos assuma uma candidatura independente à Câmara Municipal da Boavista.

Por enquanto Santos não comenta e ao Boavista No AR garantiu que “Após terminar o mandato no próximo ano na Assembleia Municipal, não vai mais recandidatar-se a nenhum cargo político na Boa Vista “ .