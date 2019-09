Xadrez: Jason Lopes representa Cabo Verde no Torneio Zonal de Equipas sub-16 em São Tomé e Príncipe

20/09/2019 01:11 - Modificado em 20/09/2019 01:11

Jason Lopes, campeão nacional de xadrez júnior, é um dos 5 xadrezistas juniores que representam Cabo Verde no Torneio Zonal de Equipas sub-16, que acontece em São Tomé e Príncipe de 21 a 28 de setembro.

O atleta que representa o Pinéu Chez de São Vicente, inclusive já está na ilha do Sal, onde está reunida a caravana que partirá rumo a São Tomé e Príncipe. A equipa, para além de Jason Lopes, será composta pelos xadrezistas Márcio Santos (S. Nicolau), Jacira Almeida (Praia), Divânia Spínola e Humberto Landim (ambos do Sal).

De acordo com a Federação Cabo-verdiana de Xadrez, antes de partir para São Tomé, a equipa fará, na ilha do Sal, um miniestágio de preparação, a cargo do MI Mariano Ortega que se deslocará também com a equipa, na qualidade de treinador e capitão de equipa.

A comitiva será chefiada pelo presidente da FCX, Francisco Carapinha.