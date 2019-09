Márcia Lopes fechou a sua participação no Campeonato do Mundo de Ginástica Rítmica Baku-2019

A ginasta Márcia Lopes (Mindelgina) que está a representar Cabo Verde no 37° Campeonato do Mundo de Ginástica Rítmica, que decorre em Baku, no Azerbaijão, terminou a sua prestação na competição nesta quinta-feira, 19, após ter disputado os exercícios com Bola, Arco, Fita e Maça.

A ginasta cabo-verdiana, estreou-se na competição que decorre no Milli Gimnastika Arenasi, em Baku, na passada segunda-feira, 16, no exercício de Bola, onde alcançou a pontuação de 11.250, ficando em 77º lugar. Sendo que no primeiro, conforme a Federação Cabo-verdiana de Ginástica, estiveram em competição 81 ginastas.

Já no segundo dia, Márcia Lopes voltou a subir ao grande palco, tendo alcançado os 11.450 pontos no exercício de Arco, ficando em 102º lugar, numa competição que contava com 112 ginastas.

Na quarta-feira, a ginasta voltou a competir desta feita, no exercício de Fita, no Grupo B. A ginasta fechou a sua participação na prova esta quinta-feira, com o exercício com Maça, pelo que se aguarda o resultado obtido pela ginasta mindelense.

Márcia Lopes faz-se acompanhar no Campeonato do Mundo de Ginástica Rítmica pela treinadora nacional, Elena Atmacheva.