Exercício CAVSAR 2019: São Vicente recebe exercício de salvamento num acidente aeronáutico

20/09/2019 00:48 - Modificado em 20/09/2019 00:48

Esta quinta-feira, a ilha de São Vicente foi a escolhida para um exercício de busca e salvamento. A Guarda Costeira de Cabo Verde e a Força Aérea de Espanha em conjunto com várias agências nacionais, fizeram a simulação de um exercício de busca e salvamento que teve como cenário a simulação de um acidente aeronáutico (amaragem), que resultou em várias vítimas, mortes e feridos, resgatados no mar e conduzidos ao Hospital Baptista de Sousa.

No principal cenário do simulacro, um ATR proveniente da cidade da Praia, com 63 pessoas a bordo, sendo quatro tripulantes e 59 passageiros, sofreu uma avaria no motor e foi obrigado a efetuar uma amaragem na praia de São Pedro.

O propósito de realizar exercícios do tipo é, segundo o comandante da Guarda, Pedro Santana, fortalecer e deixar com capacidade para realizar operações para quando e se estas surgirem.

O esquadrão da força aérea espanhola, participou com um helicóptero para transporte dos acidentados de São Pedro para a zona de Ribeira Bote. Com dois poisos na cidade do Mindelo, no campo junto à rotunda da Ribeira Bote.

O exercício militar CAVSAR 2019 da Guarda Costeira e do Esquadrão 802 da Força Aérea do Reino da Espanha, sediado nas Canárias envolveu meios aéreos, o helicóptero “Super Puma”, marítimos e terrestres.