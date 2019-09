Fica em prisão preventiva suposto destinatário dos 9 quilos de cocaína apreendida no Aeroporto do Sal

19/09/2019 13:54 - Modificado em 19/09/2019 13:54

O referido individuo, de 31 anos de idade, também de nacionalidade brasileira, residente na ilha de S. Vicente, onde foi detido fora de flagrante delito e, apresentado ao Tribunal da Comarca do Sal para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido, ficou em prisão preventiva.

Esta detenção aconteceu no âmbito de diligências efetuadas no processo-crime, em investigação no Departamento de Investigação Criminal do Sal (DICS), resultante da apreensão, no Aeroporto Internacional Amílcar Cabral, no passado dia 11 de setembro, de 9 quilos e 945 gramas (9,945Kg) de cocaína e na detenção de uma cidadã brasileira.

De relembrar que a PJ, deteve no dia 11 Setembro, em flagrante delito, no Aeroporto Internacional do Sal, durante uma ação preventiva e de rotina de controlo de passageiros, num voo proveniente de Salvador, Brasil, uma mulher de 21 anos, de nacionalidade brasileira, na posse de 9 quilos, 945 gramas (9,945kg) de cocaína, em elevado estado de pureza, que transportava impregnados em 25 peças diferentes de vestuário e em três sebentas.

A detida foi presente, ainda na tarde do mesmo dia, ao Tribunal da Comarca do Sal, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medidas de coação pessoal, tendo-lhe sido aplicada a Prisão Preventiva.