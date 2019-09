UFOA: Pibip já integrou a comitiva da seleção nacional residente

19/09/2019 01:37 - Modificado em 19/09/2019 01:37

Fotos: FCF

O avançado do CS Mindelense, Pibip, que era até então uma das ausências no estágio de preparação para a Taça UFOA, da seleção nacional de residentes que decorre no Estádio Nacional na Cidade da Praia, integrou a comitiva nacional na noite desta quarta-feira.

Depois de resolver os “assuntos pessoais” que o prenderam no Mindelo, o avançado já está as ordens de Janito Carvalho, tendo em vista a participação da seleção de residentes na Taça UFOA, que decorrerá de 28 de setembro a 13 de outubro, em Dakar (Senegal).

Antes da partida para a Praia, o jogador do Mindelense, salientou ao NN, que parte com a vontade em fazer parte do grupo dos 21 a serem escolhidos por Janito Carvalho para a viagem ao Senegal. Por isso, diz-se “focado” e com a “cabeça a 120% na seleção”.

Depois de uma primeira chamada, o atleta quer afirmar-se de vez nesta seleção, pelo que diz que vai dar tudo de si, para estar entre os 21 escolhidos. “Sei que não será fácil, porque o grupo é formado por um lote de grandes jogadores com muita qualidade. Vai ser difícil tanto para os jogadores, como também para o treinador escolher os 21 finais, tendo em conta a muita qualidade que existe nesta seleção” vincou o atleta.

A seleção nacional de jogadores residentes já cumpriu algumas sessões de treino, no Estádio Nacional, de preparação para o torneio da União das Federações Oeste Africana (UFOA), com a ausência do atacante do Mindelense.

Fifa (Académica do Fogo), que se encontrava indisponível para integrar os treinos, já está à disposição do treinador, que a partir desta quinta-feira, terá o grupo de trabalho completo a seu dispor.