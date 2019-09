Cabo-verdianos radicados na Europa prometem muita vibração no show “Noite de Festa e Sabura” no Mindelo

19/09/2019 01:21 - Modificado em 19/09/2019 01:21

Os artistas cabo-verdianos, Val Xalino, Beto Alves, Ary Fortes e Sam Fortes promovem este sábado, em São Vicente, um espetáculo musical, num dos hotéis da cidade. A ideia é proporcionar ao público presente no local, muita “sabura” durante duas horas de show.

Para o artista mindelense Val Xalino, esta é uma ideia que foi trabalhada há algum tempo. “Queríamos fazer algo juntos e finalmente vai acontecer este sábado”, conta o artista que reside na Suécia e aproveitou as férias dos outros artistas no país para fazerem acontecer este encontro musical.

São quatro artistas com estilos diferentes desde coladeira, morna coladeira, quizomba e reggae, que querem aproveitar esta oportunidade para mostrar ao povo de Mindelo o que “ainda temos para dar”, diz Val Xalino que promete “coisas boas”, como alguns dos seus sucessos do ano oitenta e sucessos atuais que vai apresentar ao público.

Beto Alves diz que o nome, “Noite de Festa e Sabura” é exactamente o que pretendem fazer. Fazer com que o público vibre ao som dos temas durante as duas horas do espetáculo. Cada um com a sua atuação. Portanto a expectativa é grande.

Ary Fortes diz que este show também serve para apresentar a nova banda de cinco cabo-verdianos, banda que nasceu na Holanda e que estes três elementos, excepto Val Xalino, querem dar a conhecer um pouco aquilo que será o “nosso trabalho”.