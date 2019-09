Boa Vista: Ano lectivo 2019/2020 arranca com 2749 alunos

19/09/2019 01:12 - Modificado em 19/09/2019 01:12

A Delegada do Ministério de Educação da Boa Vista, Risandra Gabriel, afirma que este ano lectivo houve um “aumento significativo de alunos em relação ao ano anterior”, estando matriculados 2749 alunos do ensino básico ao secundário.

De acordo com Risandra Gabriel, citada pela página Boa Vista no Ar, neste ano lectivo matricularam-se no ensino básico 1749 alunos e no secundário cerca de 1000 alunos. “Anualmente regista-se um aumento que ronda os 200 alunos, mas para este ano lectivo, o número disparou e já estamos com um aumento de mais de 300 alunos” frisou a Delegada do Ministério de Educação na ilha da Boa Vista.

Risandra Gabriel adianta que este número poderá aumentar, conforme o número de transferidos de outras ilhas, contando, também, com aqueles que ainda não se matricularam.

Os alunos do quinto e sexto que no ano lectivo anterior, frequentavam as aulas no Liceu da Boa Vista, agora vão passar a frequentar as aulas na Escola Nova, que está a passar por mudanças, fruto de uma parceria com uma fundação alemã. Fundação que, segundo Risandra Gabriel, tem sido de grande suporte para as escolas e jardins, na doação de kits escolares aos mais necessitados.

Outra escola que registou um aumento no número de alunos considerável é a Escola Básica do Rabil. Conforme a mesma fonte, esta também esta a passar por mudanças, para um “melhor funcionamento” e para que no ano lectivo 2020/2021 receba alunos do 7º ano.

A Delegada do Ministério de Educação deixou saber que os móveis para as escolas já se encontram na ilha e que se está a fazer de tudo para evitar quaisquer constrangimentos no arranque do ano lectivo 2019/2020.

No que toca aos docentes, esta salienta que a equipa de Recursos Humanos central está a trabalhar nesta matéria para que na primeira semana de aulas, possam ter todos os professores na ilha. Em relação aos manuais escolares Risandra diz que “boa parte dos manuais vão estar disponíveis no dia 23″.