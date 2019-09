Primeiro-Ministro preside no Concelho do Paul a abertura do novo ano lectivo escolar

19/09/2019 01:07 - Modificado em 19/09/2019 01:07

O primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, presidirá no dia 20 deste mês, no concelho do Paul, Santo Antão, a abertura oficial do novo ano letivo, que tem como lema “Para Uma Educação de Qualidade, Sem Deixar Ninguém para Trás”.

O ano letivo 2019/2020 arranca no dia 23 de setembro, mas o ano escolar iniciou-se no dia 03 de setembro, ou seja, com três semanas de antecedência para preparação interna, onde foram ministradas algumas formações aos professores.

Este aumento do período preparatório, segundo o Ministério da Educação, permitiu que cada concelho preparasse os módulos de formação com características a nível local, para poderem partilhar as melhores práticas com resultados na redução do abandono escolar, na melhoria da Lecto-escrita, na melhoria da gestão, coordenação e funcionamento dos agrupamentos e na área das necessidades educativas especiais.

O Ministério da Educação salienta que este ano lectivo vai ser dedicado uma atenção especial à proteção da criança e do adolescente.

A sessão solene, que marca o início oficial das aulas, conta ainda com as presenças da Ministra da Educação, Maritza Rosabal e do Secretário de Estado Adjunto para a Educação, Amadeu Cruz.