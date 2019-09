CV Móvel: Internet 4G irá proporcionar aos clientes uma velocidade média 10 vezes superior

19/09/2019 00:44 - Modificado em 19/09/2019 00:44

Para a coordenadora regional da CV Móvel oferecer o serviço de internet 4 G é, sobretudo, proporcionar aos “nossos clientes a possibilidade de aceder à internet a uma velocidade média 10 vezes superior do atual 3G”, o que abre um leque de opções de oferta dos novos serviços, explica Isa Neves.

Durante o lançamento dos serviços móveis de 4 Geração, o 4G, no Mindelo, Isa Neves,considerou o momento de transcendente importância na história das telecomunicações que assinala um “novo ciclo no processo de modernização” e inovação do país.

E que este é o culminar de todo um processo que teve pelo meio, o concurso lançado pela ARME, em 2018, sobre o processo de introdução do 4 G em Cabo Verde. “Tendo esta perceção, colocamo-nos na linha da frente, para que fossemos o primeiro principal operador a disponibilizar aos clientes este serviço”.

E que para tal, segundo a coordenadora regional, deu-se início a um intenso programa de investimentos visando a preparação a nível das infraestruturas e recursos humanos, de modo a estar aptos para dotar o país esta nova tecnologia.

“Permitam-me afirmar que graças a esta preparação, temos a melhor cobertura de 4G a nível de Cabo Verde. Estamos presentes em todas as ilhas do país e até ao final deste mês em todos os concelhos”.

Por tudo isto, assegura com convicção que o momento é sem dúvida alguma assinalável, quer para CVMóvel, mas sobretudo para os clientes.

Portanto garante ainda que a operadora irá continuar com os esforços de cobertura constante para que todos “os nossos clientes possam ter experiências únicas de internet de alta velocidade”.

Isso, acontece oito anos depois de em 2008, acontecer o lançamento do 3 G. “Hoje é impensável não estarmos conectados, sem internet móvel”.

“As previsões da CV Móvel apontam que o volume de dados continuará a crescer nos próximos anos numa ordem de 34% e com a implementação do 4 G é previsto que esta percentagem seja ainda maior”.

Sobre a mobilidade, Isa Neves diz que este já não é um atributo que diferencia os operadores entre si. “Atualmente quase todos temos mobilidade como garantido, o que vai diferenciar, será a qualidade, a velocidade disponibilizada aos clientes e os conteúdos que irão ter acesso a partir da utilização do 4G. Por isso, para a CV Móvel é um momento de celebração”.