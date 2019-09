Ministro do Desporto congratula-se com a paragem em Cabo Verde da “maior regata do Mundo”

19/09/2019 00:14 - Modificado em 19/09/2019 00:15

O Ministro do Desporto, Fernando Elísio Freire, enalteceu o facto de Cabo Verde vir a ser o primeiro país da África Ocidental a receber uma edição do Ocean Race. A cidade do Mindelo será o novo “stop over” atlântico da maior regata à vela de volta ao mundo que se realiza em 2021/22

Para o Ministro do Desporto esta é uma notícia que “nos deve orgulhar a todos enquanto cabo-verdianos”. Esta é uma “grande vitória” do nosso país e uma demonstração da capacidade de atratividade de Cabo Verde e da “confiança e credibilidade” que o nosso país alcançou em todo o mundo.

“É uma oportunidade universal de mostrar Cabo Verde ao Mundo como grande plataforma que somos na economia marítima, no turismo e na organização de grandes eventos desportivos” salientou Fernando Elísio Freire na sua página oficial.

Esta reação do ministro, surge na sequência da confirmação, na quarta-feira, 18, pela organização da prova, dando conta de que a cidade do Mindelo, receberá em 2021/22 a regata Ocean Race, antiga Volvo Ocean Race. O início da regata está marcado para o final do verão de 2021.