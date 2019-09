Partes de corpos encontradas em poço no México pertencem a 41 pessoas

Restos mortais foram encontrados em 119 sacos de plástico dentro de um poço, no estado de Jalisco, no México.

Os especialistas forenses encarregues da investigação aos 119 sacos de plástico com restos mortais humanos encontrados no México determinaram que estes compõem 41 corpos: 13 completos, 16 incompletos, seis cabeças e seis troncos.

As autoridades do estado de Jalisco, citadas pelo Guardian, indicaram que as investigações aos conteúdos do sacos, que foram encontrados dentro de um poço, irão continuar.

O poço foi localizado no início de setembro, depois de um alerta feito pelos moradores nas proximidades, que se queixavam da presença anormal de moscas e cheiros fétidos.

Este tipo de valas clandestinas tornou-se comum no México, sendo atribuído às guerras entre cartéis de droga.

Em outubro, o governo mexicano anunciou que tinham sido descobertos mais de três mil covas ou valas comuns secretas, contendo 4.784 corpos.

Por Notícias ao Minuto