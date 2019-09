Mais de 20 crianças mortas após incêndio em escola na Libéria

18/09/2019 15:08 - Modificado em 18/09/2019 15:08

O incêndio terá deflagrado às primeiras horas da manhã, numa escola perto de Monróvia, na Libéria. Autoridades ainda estão à procura de vítimas.

Mais de duas dezenas de crianças morreram esta quarta-feira numa escola nos subúrbios de Monróvia, capital da Libéria. De acordo com a polícia local, serão 27 as vítimas mortais, sendo que a maior parte serão crianças.

As crianças ainda estariam a dormir quando o incêndio se iniciou. Sublinhe-se que se trata de um colégio interno, que fica situado ao lado de uma mesquita.

Um porta-voz da polícia, Moses Carter, referiu que o incêndio teve início por volta da meia-noite local (1h00 em Portugal continental).

O fogo terá começado por causa de uma falha elétrica na mesquita, tendo depois as chamas alastrado para o colégio.

De acordo com a mesma fonte, citada pela Associated Press, apenas o imã, um professor e dois alunos conseguiram fugir. As vítimas teriam idades compreendidas entre os 10 e os 20 anos.

O porta-voz da Presidência, Isaac Solo Kelgbeh, anunciou que o presidente da Libéria, George Weah, visitou o local e irá estar presente no funeral das vítimas, que decorrerá numa mesquita em Monróvia.

George Weah reagiu à tragédia numa mensagem de condolências publicada através das redes sociais.

“Os meus sentimentos para as famílias das crianças que morreram esta noite em resultado do incêndio mortal que consumiu o edifício escolar. Esta é uma altura difícil para as famílias e para toda a Libéria. As minhas mais profundas condolências aos enlutados”, escreveu.

As causas do incêndio estão a ser investigadas.

Lusa