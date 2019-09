“Eu e tu, somos uma equipa”. Greta Thunberg visitou Barack Obama

18/09/2019 15:01 - Modificado em 18/09/2019 15:01

O ex-presidente dos Estados Unidos encontrou-se com Greta Thunberg. A ativista sueca também falou no Congresso norte-americano.

“Estás a mudar o mundo portanto estamos muito entusiasmados por te ter aqui”, disse Barack Obama à jovem de 16 anos, proveniente da Suécia, que tem colocado as alterações climáticas na agenda, um pouco por todo o mundo.

O ex-presidente dos Estados Unidos recebeu Greta Thunberg na sua passagem por Washington e ambos conversaram um pouco na presença da imprensa. Obama questionou a ativista sobre a sua percepção sobre as greves escolares. “Tem corrido muito bem, todos são muito simpáticos. Todos estes jovens parecem muito entusiasmados, o que é muito positivo”, respondeu Greta.

Mais à frente, Obama garante: “Eu e tu, somos uma equipa”.

Sublinhe-se que Greta Thunberg esteve esta terça-feira reunida com o grupo de trabalho que trata das questões ambientais no Senado norte-americano e foi muito direta com os senadores.

Rejeitando os elogios que lhe foram dirigidos, e aos outros jovens ativistas que acompanharam ao Capitólio, Greta não poupou críticas. “Poupem os elogios. Não os queremos. Não nos convidem para aqui só para nos dizer o quão inspiradores somos, e sem fazerem nada sobre o assunto em apreço, porque não nos leva a lado nenhum“, atirou.

“Se querem conselhos sobre o que devem fazer, convidem cientistas, peçam aos cientistas o seu conhecimento. Nós não queremos ser ouvidos. Queremos que a ciência seja ouvida“, acrescentou.

Numa mensagem que dirigiu a todo o Congresso, Greta deixou claro: “Eu sei que estão a tentar, mas não o suficiente. Desculpem”.

