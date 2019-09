Serviços 4G: Para a CVMóvel uma nova era para as telecomunicações em Cabo Verde

18/09/2019 14:15 - Modificado em 18/09/2019 14:15

Depois de ter vencido o concurso para a atribuição da licença para prestação de serviços móveis de quarta geração (4G), a CVMóvel recebeu hoje da ARME – Agência Reguladora Multissectorial da Economia, a licença 4G, ficando assim formalmente habilitada para a prestação e comercialização do serviço móvel de quarta geração.

De acordo com a empresa de telecomunicações cabo-verdiana, a introdução do 4G vai propiciar melhorias significativas no acesso à internet móvel em banda larga em todo o território nacional.

A CVMóvel, garante que ao longo dos anos, tem apostado fortemente na evolução e inovação tecnológica da sua rede e serviços, com o objetivo de consolidar a sua promessa para com o mercado e o país.

“Mais uma vez, a CVMóvel reforça o seu posicionado como parceiro estratégico para o desenvolvimento do acesso à Internet em Cabo Verde e na materialização dos objetivos ambiciosos do país no domínio das Tecnologias de Informação e Comunicação”, garante a empresa.

A CV Telecom diz-se atenta às condições do mercado “fez um trabalho inicial intenso, ultrapassando largamente os níveis de compromisso assumidos no quadro do concurso de licenciamento 4G, garantindo assim, logo no início, a disponibilização dos serviços 4G em todas as ilhas”.

Neste momento os trabalhos prosseguem no sentido de assegurar que todos os concelhos do país tenham cobertura 4G, propiciando assim experiências únicas aos clientes.