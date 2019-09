Mindelo acolhe circuito do “The Ocean Race” em 2021/22

18/09/2019 13:33 - Modificado em 18/09/2019 13:33

A cidade do Mindelo foi selecionada para acolher a primeira paragem de sempre na África Ocidental da Regata “The Ocean Race” 2021-22.

Um marco importante para a cidade do Mindelo e para Cabo Verde, que será o primeiro país da África Ocidental a receber este que é um dos maiores eventos desportivos de regata a nível mundial.

A organização do evento fez o anúncio oficial no seu site, onde afirma que será “emocionante poder introduzir uma nova parada na corrida e envolver os fãs em uma parte nova e diferente do mundo em comparação com as edições anteriores”.

“Com a sua localização, Cabo Verde tem uma forte tradição marítima e também mostra grande interesse e progresso em iniciativas de sustentabilidade, o que a torna uma opção natural para a The Ocean Race” salientou Johan Salén, diretor administrativo da The Ocean Race, no site da organização.

A mesma fonte, cita o primeiro ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, que se regozijou com o facto de o país poder vir a receber esta importante prova de regata mundial, e diz-se estar “profundamente honrado por ser o primeiro participante de todos os países da África Ocidental”. “Estamos ansiosos para receber as equipas e seus muitos fãs nas nossas ilhas” vincou ainda o PM.

A frota da Ocean Race, de barcos VO 65 e IMOCA 60 ficará baseada no Porto Grande, em Mindelo, enquanto estiver em Cabo Verde, que está programado para ser uma das paradas mais curtas do evento.

“Esta é uma excelente oportunidade para mostrar o que de melhor Cabo Verde tem a oferecer e é um grande salto para a nossa economia marítima. Estamos empolgados em abrir nossos portos – e nossos corações – para o mundo”, frisou Jorge Pimenta Maurício, presidente da ENAPOR, citado pela mesma fonte.

O processo de aquisição da cidade anfitriã para a edição de 2021-22 da The Ocean Race está sendo concluído e mais locais serão anunciados nas próximas semanas, seguidos pela Rota completa da corrida.

Cabo Verde junta-se a Haia (Holanda) e Aarhus (Dinamarca), além do porto de origem da Race, em Alicante, como destinos confirmados na próxima edição da prova. A prova da Ocean Race será realizada no porto de Mindelo, na ilha de São Vicente.