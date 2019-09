Noiva grávida de seis meses morre a caminho do casamento. Bebé sobrevive

18/09/2019 01:15 - Modificado em 18/09/2019 01:15

A mulher foi socorrida pelo noivo, tenente da Polícia Militar, à porta da igreja, mas acabou por não resistir.

Jéssica Victor Guedes, de 30 anos, estava grávida de seis meses quando a caminho do seu próprio casamento, no passado sábado, dia 14, acabou por se sentir mal. Ainda foi socorrida pelo noivo, Flávio Gonçalves, um tenente da Polícia Militar, de 31 anos, à porta da igreja em São Paulo, no Brasil, mas acabou por não resistir.

A mulher ainda foi levada para o hospital onde foi realizado um parto de emergência para salvar a vida da pequena Sophia. A bebé nasceu prematura com apenas 1kg e 34 centímetros, mas a mãe acabou por entrar em morte cerebral e morrer no domingo, conta o G1.

Sophia deverá ficar internada pelo menos dois meses no hospital e de forma a ajudar com as despesas médicas os amigos do noivo organizaram uma angariação de fundos. O objetivo eram 100 mil reais (cerca de 22 mil euros) e as doações já atingiram para já 96 mil e 800 reais (cerca de 21 mil e 400 euros).

Por Notícias ao Minuto