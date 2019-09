Jorge Gorila lança novos singles e prepara lançamento de segundo álbum

18/09/2019 01:06 - Modificado em 18/09/2019 01:07

Numa parceria com o renomado multi-instrumentalista e produtor musical Kim Alves, Jorge da Luz, conhecido por “Jorge Gorila”, apresenta dois novos singles. “Magia de Amor” e «Feelings» uma versão coladeira do mundialmente conhecido hit atribuído a Morris Albert, ambos com arranjos de Kim Alves.

De acordo com o intérprete estes dois temas estão inseridos no seu segundo álbum a solo, que deverá estar pronto para publicação até o final deste ano, com nove canções.

Todas, com exceção de Feelings, são composições originais com letras do intérprete, que, aos 60 anos de idade, ele que é natural de São Vicente, possui uma longa estrada no mundo da música, tendo feito parte de vários grupos musicais entre os quais Wings (Cabo Verde e Estados Unidos) e Tropical Lightning nos Estados Unidos para onde emigrou em 1988.

O primeiro álbum foi gravado em 2014, intitulado «Surpresa Pa Nha Povu» e, não obstante ter sido uma experiência enriquecedora, porém, que não terá corrido da forma como desejara, confissão do próprio, pois que, um diagnóstico de câncer da próstata em pleno trabalho de estúdio viria a “obrigar a acelerar a conclusão do álbum” e, para além do mais, lhe impedir de fazer a sua divulgação.

Cantor com uma longa estrada, ainda em Cabo Verde, Jorge Gorila – um confesso romântico, não fosse Jorge um grande fã de Roberto Carlos – foi vocalista do grupo Águia Negra com Toy Vieira e outros na sua ilha natal de São Vicente.

A paixão pela música desde sempre o perseguiu e este recorda como um momento marcante uma vez em que, aquando das comemorações do 5 de julho de 1975, data da Independência Nacional, aos 14 anos de idade, tive a oportunidade de subir ao palco para cantar «Labanta Brasu», de Alcides Brito.

Infelizmente, por força da sua atividade enquanto empresário, possui uma oficina auto e outros negócios – Jorge viria a se afastar por largos anos, entretanto, dessa sua grande paixão, até que em 2014 surgiu a oportunidade de gravar o seu primeiro trabalho a solo.

Agora, “renascido o bichinho da música”, muito por culpa do “grande amigo” Antero Simas que há cerca de 3 anos se encontra a viver nos EUA por motivos de saúde, Jorge procura elevar a sua arte a patamares mais altos. “Desde então ele (Antero Simas) tem-me empurrado para gravar esse disco e foi ele que me pôs em contato com o Kim Alves, um músico incrivelmente talentoso com quem estou a trabalhar neste álbum”, conta Jorge Gorila.