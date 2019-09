Santo Crucifixo apresenta nova equipa técnica para época 2019/20

18/09/2019 00:40 - Modificado em 18/09/2019 00:41

A formação do Santo Crucifixo, de Santo Antão Norte, detentora da Taça de Cabo Verde, apresentou na página do clube a nova equipa técnica para a época desportiva 2019/20, que terá como treinador principal o ex-treinador dos Foguetões e atual treinador da seleção de Santo Antão, Emerson Jorge “Palela”.

Depois de uma época orientada por Jorge Fonseca, que culminou com a conquista de todos os títulos regionais disputados em Santo Antão Norte, a formação da freguesia de Santo Crucifixo, terminou a época com a conquista histórica da Taça de Cabo Verde, ao vencer na final o Palmeira do Sal por 3-2.

A equipa de Coculi, com encontro marcado com o Mindelense para a discussão da Supertaça de Cabo Verde, encontra-se em trabalhos de composição do plantel para a nova época desportiva, já tem definida a sua equipa técnica, que será liderada por “Palela”, que substitui no cargo Jorge Fonseca.

Emerson Jorge “Palela”, que representou em São Vicente, como jogador, o Mindelense, chega ao clube após orientar a seleção de Santo Antão na recente edição da Taça Independência (Inter-ilhas), realizada em São Nicolau, onde se sagrou vice-campeão da prova, tendo perdido na final com a seleção de Santiago.

Já em termos de clubes, “Palela” chega ao Santo Crucifixo após dois anos ligado ao Foguetões do Concelho do Paul, equipa que na temporada 2017/18 sagrou-se campeão regional de Santo Antão Norte e levou a equipa às meias-finais do Campeonato Nacional de Futebol, tendo sido eliminada pela Académica da Praia, que se sagrou campeã nacional.

Integram ainda a equipa técnica, os treinadores-adjuntos, “Neneca” e Agilson Rocha “Didi” e ainda António José como treinador de guarda-redes.