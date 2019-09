MpD e Governo consideram normal o aval à Cabo Verde Interilhas

18/09/2019 00:31 - Modificado em 18/09/2019 00:31

O secretário-geral do MpD considerou, hoje, as declarações do vice-presidente do PAICV sobre a privatização dos transportes marítimos “narrativas de uma oposição negativista e sem credibilidade que aposta na criação de um sentimento anti estrangeiros e anti privados”.

Miguel Monteiro fez essa acusação, em conferência de imprensa tendo asseverado que as afirmações do PAICV “vêm na linha do bota abaixo de todas as medidas de reformas que o Governo vem implementando e na linha de suspeições”.

“Na realidade, o PAICV teima em construir narrativas de falta de transparência, lançando suspeições em todas as medidas e reformas do Governo. Não sabe fazer política doutra forma”, afirmou.

PM reage

O primeiro–ministro, também, reagiu às declarações do dirigente do PAICV considerando que o aval dado pelo Estado à Cabo Verde Interilhas significa que o Governo acredita no projecto.

O PM assegurou que o governo não dá garantias a projectos “inviáveis” e que a garantia é apenas uma certificação, não só junto dos bancos.“é uma certificação de confiança, de qualidade que nós transmitimos aos nossos parceiros. Nós acreditamos no projeto, estamos a apostar no projeto”.