Boa Vista: Diretor e sub-Diretor do Hotel New Horizons interditados de saída do país e ao pagamento de uma caução no valor de um milhão de escudos

17/09/2019 13:52 - Modificado em 17/09/2019 13:52

O Diretor e sub-Diretor do Hotel New Horizons, detidos no passado sábado, 14, suspeitos de terem cometido vários crimes, foram presentes ao Tribunal da Comarca da Boa Vista, nesta terça-feira, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguidos detidos e aplicação de medidas de coação pessoal, tendo ambos ficado sob TIR, Apresentação Periódica, Interdição de Saída e pagamento de uma caução no valor de um milhão de escudos, a cada um deles.

Segundo informações divulgadas pela RCV, os dois indivíduos foram detidos dentro da instalação hoteleira sob a acusação da prática de vários crimes: tentativa de homicídio, crime de violação de correspondência e telecomunicações, crime de furto, de roubo e sequestros.

De acordo com a Judiciária, os dois indivíduos, Diretor e Subdiretor do hotel na ilha das Dunas, contrataram um cidadãos senegalês para perpetrar um crime, contra um então funcionário, natural de São Vicente, devido a desavenças havidas entre eles.

Prossegue ainda a PJ que os crimes terão ocorridos meses atrás, no interior do estabelecimento, do qual os dois detidos eram responsáveis.