Incêndio em laboratório russo que armazena vírus da varíola (e ébola)

17/09/2019 13:14 - Modificado em 17/09/2019 13:14

Incêndio foi causado por explosão de gás. Autoridades garantem que não há risco de contaminação.

Uma explosão de gás gerou um incêndio num laboratório russo que armazena o vírus da varíola e algumas amostras do vírus do ébola.

De acordo com o Guardian, o complexo, conhecido como Centro Estatal de Investigação e Virologia e Biotecnologia Vector, estava a ser submetido a obras num dos edifícios, o que terá originado a explosão.

As autoridades garantem, porém, que a sala em causa não continha nenhuma substância com risco biológico e que, portanto, não há risco de exposição aos patógenos armazenados no local.

O centro de investigação de doenças, localizado em Koltsovo, na Sibéria, é um dos mais importantes da Rússia. É também um dos dois únicos sítios no mundo a preservar o vírus da varíola (juntamente com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças em Atlanta, nos Estados Unidos).

Por Notícias ao Minuto