UFOA: Seleção nacional residente inicia treinos de preparação esta terça-feira no Estádio Nacional

17/09/2019 01:07 - Modificado em 17/09/2019 01:07

A seleção nacional de jogadores residentes, comandada por Janito Carvalho, inicia nesta terça-feira,17, no Estádio Nacional, os treinos com vista à sua participação no torneio da União das Federações Oeste Africana (UFOA), que se realiza na Nigéria, onde tem jogo marcado, a 30 de setembro, com a sua congénere da Costa do Marfim.

De acordo com a programação da FCF, o primeiro treino envolvendo os 24 jogadores convocados, está agendado para as 17 horas, desta terça-feira, no Centro de Estágio da Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), na Cidade da Praia.

Diariamente a comitiva nacional irá efectuar as sessões de trabalho às 17 horas, sendo que somente tem agendado três treinos às 09 horas. Nesta quarta-feira, 18, Janito Carvalho irá orientar a equipa em duas sessões de trabalhos. O mesmo acontece na quinta-feira, 19 e na terça-feira, 24 de setembro.

Já no sábado, 22, às 09 horas, a seleção disputará o seu único jogo teste frente a uma formação ainda a designar pela Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF). Os treinos estendem-se até 26 deste mês, seguindo-se a partida da comitiva nacional rumo à Nigéria.

De referir que, por motivos pessoais, o avançado da Ultramarina de São Nicolau, Patchik, foi dispensado da seleção. Com isso Janito Carvalho tem a sua disposição 24 atletas.

Esta seleção tem como base os convocados do CHAN e tem como novidade a inclusão do internacional “A” Nuno Rocha que se encontra em Cabo Verde, ainda sem clube.

Richy (Travadores), Tiago (Boavista), Henry e Jack (Batuque), Gielson (Sporting da Praia) e Emerson (Travadores) são as outras novidades da convocatória.

Notas para as ausências de Clé e Papalelé, jogadores que se transferiram recentemente para Portugal.

Da última convocatória saíram ainda Lalo (Académica do Fogo), Duke (Mindelense), Djam (Académica do Porto Novo) e Ay (Palmeira do Sal).