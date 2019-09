Casal nigeriano detido por posse de cocaína e outros objetos de valor

17/09/2019 01:02 - Modificado em 17/09/2019 01:02

O casal foi detido em flagrante delito, no bairro de Tanquinho Norte – Santa Maria, no sábado, 14, pela Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal do Sal, DICS, na sequência do cumprimento de um Mandado de Busca e Apreensão Domiciliária.

Na sua posse, além da cocaína, foram apreendidos produtos de corte, duas balanças de precisão, relógios, anéis, fios de ouro, telemóveis, cento e três mil e quinhentos escudos (103.500$00) e duzentos (200) euros.

O casal, de 28 e 33 anos de idade, foi presente, esta segunda-feira, 16, às autoridades judiciárias competentes, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguidos detidos e aplicação de medidas de coação pessoal, tendo sido aplicado Prisão Preventiva ao indivíduo do sexo masculino. Já ela ficou com TIR, Apresentação Periódica e Interdição de Saída do país.