Mindelo acolhe Conselho Nacional de Pesca que servirá para discussão do Plano da Gestão geral das Pescas e o Plano Anual de Gestão

17/09/2019 00:57 - Modificado em 17/09/2019 00:57

A Cidade do Mindelo vai acolher na próxima sexta-feira, 20, o Conselho Nacional de Pesca que servirá para discussão plano da gestão geral das pescas e o plano anual de gestão, onde vai ser apresentado também a nova lei de base de pesca com novas propostas de legislação, que tem como objetivo tomar medidas efetivas para melhorar as condições do setor das pescas.

De acordo com o Ministério da Economia Marítima, estão sendo tomadas as medidas para uma melhor organização no setor das pescas no sentido de melhorar a situação dos pescadores.

Entre as melhorias, o Ministério aponta que vai ser criado o cartão do pescador e da peixeira, que vai servir para automatizar os procedimentos, a atualização da base de dados e minimizar as burocracias que atualmente existem por falta de informações atualizadas.

“A aposta na formação de novas artes de pesca, onde pode ser possível introduzir novas variedades de peixe como produto de pesca. Formação em técnicas de transformação e melhor aproveitamento do pescado na sua totalidade, a criação de mecanismos de financiamento para ter os equipamentos necessários para a prática de outros tipos de pesca e investimentos na melhoria da segurança dos pescadores da pesca artesanal” refere a mesma fonte.