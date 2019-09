Evy Pereira marca três golos na estreia do Benfica na primeira divisão

A cabo-verdiana Evy Pereira marcou três golos na estreia do Benfica na liga BPI, primeiro escalão do futebol feminino português, na goleada histórica por 24-0 frente ao GDC A-dos-Francos.

A estreia de Evy Pereira e do Benfica na primeira liga portuguesa de futebol feminino não poderia ter sido de melhor forma e a cabo-verdiana Evy Pereira ajudou com três golos, no “massacre” à formação do GDC A-dos-Francos, em jogo disputado no Estádio da Tapadinha (Lisboa).

Ao intervalo as águias, que jogavam em casa, já venciam por 17-0. No segundo tempo a formação lisboeta ainda conseguiu acertar com o alvo por sete vezes, dando corpo a uma goleada histórica na primeira liga de futebol.

Cloe (cinco), Lúcia Alves (quatro), Darlene e Evy Pereira (ambas três), Daiane (dois) e Yasmin, Pauleta, Sílvia Rebelo, Andreia Faria, Ana Vitória e Geyse (todas um) apontaram os tentos da equipa, que ainda beneficiou de um autogolo.