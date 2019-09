Futebol: São Vicente já tem calendário para a época desportiva 2019/20

17/09/2019 00:06 - Modificado em 17/09/2019 00:06

A época desportiva 2019/20 em São Vicente, que arranca no próximo mês de outubro, conforme a direção da Associação Regional de Futebol, começa com a disputa do Torneio Abertura, seguida da Supertaça, Campeonato Regional e Taça de S. Vicente.

A confirmação é do presidente da Associação Regional de Futebol de São Vicente, César Lima, que assegura que a disputa da Supertaça, que normalmente era disputada logo no arranque da época, está agendada para 30 de novembro, após a realização do Torneio Abertura.

Com isso a época desportiva arrancará com o Torneio Abertura a 12 de outubro que tem a última jornada agendada para 24 de novembro. Segue-se, a 30 de novembro, a disputa da Supertaça entre as formações do Mindelense campeão regional e detentor da Taça de São Vicente e o Falcões do Norte, finalista vencido da Taça. De acordo com o líder da ARFSV, já existe entendimento entre as duas equipas para que esta seja disputada no final de novembro.

O campeonato regional tem início programado para 07 de dezembro, sendo que a última jornada realizar-se-á a 29 de março de 2020. Pelo meio disputa-se da Taça de São Vicente, cuja 1ª eliminatória está agendada para 18 de janeiro e a final para 04 de abril.

A introdução de maior competitividade no campeonato regional de futebol da ilha de São Vicente é um dos objetivos que se pretende com o novo modelo da época desportiva regional de futebol, segundo o presidente da ARFSV, César Lima.

De realçar que, na época passada, a Associação de Futebol apresentou a mesma proposta aos clubes, mas esta caiu por terra, pelo facto do FC Derby, um dos envolvidos na Supertaça, ter rejeitado a possibilidade de disputar a final, com o Mindelense, após a realização do Torneio Abertura.

Sobre os campeonatos de escalões (Sub-15 e 17) e sénior feminino, o arranque dos mesmos está previsto para 11 de janeiro.