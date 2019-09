Fernando Elísio Freire participa no Fórum Pan-Africano para a Cultura da Paz em África, Bienal de Luanda

16/09/2019 23:57 - Modificado em 16/09/2019 23:57

Foto: Inforpress

O Ministro de Estado, dos Assuntos Parlamentares, da Presidência do Conselho de Ministros e Ministro do Desporto, Fernando Elísio Freire, vai representar o Governo de Cabo Verde no “Fórum Pan-Africano para a Cultura da Paz em África, Bienal de Luanda”, que acontece de 18 a 22 de setembro, a convite da Ministra de Estado para Área Social da República de Angola, Carolina Cerqueira.

A Bienal sobre a Cultura da Paz é um evento continental que contribuirá diretamente para a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 16 e 17 da Agenda 2030 das Nações Unidas, e aspirações da Agenda 2063 da União Africana, em particular as suas iniciativas, “Agenda para a Paz” e “Silenciar as Armas até 2020”.

O evento constitui, assim, um encontro africano de paz para promover a diversidade cultural e a unidade africana, um lugar propício para intercâmbios culturais internacionais e intra-africanos, sendo ainda uma plataforma especial que reúne, a cada dois anos, atores e parceiros de um movimento pan-africano para a prevenção da violência e dos conflitos e a consolidação da paz.

Durante o certame cujo objetivo é desenvolver o Movimento Pan-africano para uma cultura de paz e não-violência, serão apresentados e discutidos temas em quatro eixos, nomeadamente: Fórum de Ideias e Fórum da Juventude; Festival de Culturas; Aliança de Culturas e Desportos pela Paz; e a Aliança de Parceiros para a Cultura da Paz na África.