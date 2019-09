Sector das pescas em Cabo Verde atrai empresários russos

O ministro do Turismo e Transportes e Ministro da Economia Marítima, José Gonçalves, assegurou o interesse de empresários russos em investir no ramo das pescas em Cabo Verde.

Revelação feita por José Gonçalves, hoje, em conferência de imprensa, onde manifestou o interesse dos empresários russos em ter pelo menos duas embarcações com bandeira do arquipélago, assim como montar uma fábrica de transformação de pescado para o mercado interno e para exportação.

“Estão interessados em ter, pelo menos duas embarcações de porte médio-grande, com bandeira de Cabo Verde. Não é obrigatório quem tem embarcações ter fábricas, nem vice-versa. Mas estão interessados nessas duas vertentes e nós naturalmente dissemos que íamos dar toda a orientação possível e apoio. Ficaram de fazer uma visita até ao final do ano para recolher dados mais precisos e para assim poderem preparar o seu projecto definitivo”, salientou José Goncalves.

O mesmo deixou saber que já está um pedido de autorização legislativa no parlamento para a modernização do regime Geral das Pescas de forma a prevenir aspectos de maior competitividade no sector tirando assim maior proveito da localização do país e dos acordos bilaterais que tem com vários países.

“Temos tido sempre esse desafio de periodicamente ter que recorrer à derrogação da União Europeia, porque os produtos de pesca não são chamados de origem de Cabo Verde, porque não são pescados nem em barcos da União Europeia, nem em barcos com bandeira de Cabo Verde. Na medida em que termos mais barcos com bandeira de Cabo Verde, onde quer que pesquem o pescado é de origem de Cabo Verde”, ressaltou.

Até o final do ano os investidores russos estarão em Cabo Verde para avaliar as potencialidades existentes.

De lembrar que o ministro do Turismo e Transportes e Ministro da Economia Marítima, José Gonçalves, esteve na Rússia numa missão de 6 a 13 deste mês, no âmbito da participação na Assembleia Geral da Organização Mundial do Turismo.