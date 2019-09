Boa Vista: Polícia Judiciária detém Diretor e sub-Diretor do Hotel New Horizons suspeitos de terem cometido vários crimes

16/09/2019 13:13 - Modificado em 16/09/2019 13:13

A Polícia Judiciária deteve, no sábado, na ilha da Boa Vista o Diretor e sub-Director do Hotel New Horizons, antigo Decameron.

Segundo informações divulgadas pela RCV, os dois indivíduos foram detidos dentro da instalação hoteleira sob a acusação da prática de vários crimes: tentativa de homicídio, crime de violação de correspondência e telecomunicações, crime de furto, de roubo e sequestros.

Pelo que este jornal apurou, os suspeitos encontram-se detidos na esquadra da Boa Vista e deverão ser presentes, dentro do prazo legal, ao Tribunal da Comarca da Boa Vista para primeiro interrogatório e aplicação da medida de coação.