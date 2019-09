Ryan Mendes e Ricardo Gomes conquistam a Super Taça dos Emirados Árabes

16/09/2019 12:48 - Modificado em 16/09/2019 12:48

Os internacionais cabo-verdianos Ryan Mendes e Ricardo Gomes conquistaram, neste fim-de-semana, a Supertaça dos Emirados Árabes Unidos, ao vencerem no desempate por penaltis a formação do Al-Ahli Dubai por 3-4, isto após um nulo no marcador no decorrer dos 90 minutos.

Ryan Mendes e Ricardo Gomes, estiveram em campo durante toda a partida e revelaram-se importantíssimos para a primeira conquista da época para o Al-Sharjah, campeão nacional em título. Ricardo Gomes converteu com êxito a sua penalidade e Ryan Mendes com o remate decisivo selou o triunfo a favor Sharjah.

Com este triunfo, os internacionais cabo-verdianos alcançaram o primeiro troféu da época no principal campeonato dos Emirados Árabes Unidos.De realçar que o Al-Sharjah começa a defesa do título na quinta-feira, 19, recebendo em casa, o Khorfakkan.