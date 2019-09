Jogos Mundiais de Praia: Cabo Verde estreia-se frente ao Brasil

Foto: Inforpress

A seleção feminina de futebol de praia ficou integrada no grupo A do Campeonato do Mundo que se realiza de 11 a 16 de outubro no Qatar. O sorteio ditou um Cabo Verde-Brasil para o primeiro jogo. A equipa canarinha é nada mais que a detentora do título mundial.

O grupo A é composto, para além da seleção nacional, pelo Brasil, Espanha e México. Cabo Verde começa por jogar no dia 11 de outubro, às 18h00 locais, contra o Brasil. No dia 13 a seleção nacional feminina joga contra a Espanha, às 15h00, e no dia 14 é a vez de defrontar o México, às 18h00.

As meias-finais estão marcadas para o dia 15 de outubro, às 16h00. O primeiro classificado do Grupo B joga contra o segundo do Grupo A. No mesmo dia, às 19h00, o primeiro do Grupo A joga contra o segundo do Grupo B.

A final do Mundial de futebol de praia feminino disputa-se no dia 16 de outubro às 19h00, sendo que três horas antes disputa-se o jogo para atribuição do terceiro e quarto lugar.

Cabo Verde é a única representante africana, depois de em junho deste ano ter participado nos Jogos Africanos de Praia, na ilha do Sal, onde a seleção feminina, que se estreava na modalidade, conseguiu a medalha de ouro ao vencer a Argélia nos dois jogos, garantindo assim a presença no Mundial.

De realçar que a seleção feminina de futebol de praia irá realizar um estágio de uma semana na ilha do Sal, no quadro dos trabalhos de preparação para a sua participação no Campeonato do Mundo.

O Grupo B é formado por Grã-Bretanha, Rússia, EUA e Paraguai.