Guiné-Bissau e Cabo Verde facilitam circulação e permanência de cidadãos entre os dois países

16/09/2019 01:04 - Modificado em 16/09/2019 01:18

O ministro e a ministra de Negócios Estrangeiros de Cabo Verde e da Guiné-Bissau, anunciaram que vai ser assinado um acordo com o intuito de facilitar a permanência e residência de cidadãos cabo-verdianos e guineenses em ambos os países.

Conforme avançou o Expresso das Ilhas, a ministra dos Negócios Estrangeiros guineense, Susy Barbosa, salientou que “Esta visita é o início de uma nova etapa nas relações entre os dois países. Com esta visita decidimos que vai ser assinado um acordo que prevê um tratamento especial específico aos residentes guineenses em Cabo Verde. Esse tratamento será recíproco”.

“Os dois embaixadores vão preparar um acordo para reforçar o diálogo político e diplomático e resolver alguns problemas das nossas comunidades, principalmente da guineense (em Cabo Verde) no que respeita a documentação e identificação”, afirmou Luís Filipe Tavares, Ministro dos Negócios Estrangeiros cabo-verdiano.

O mesmo adianta que Cabo Verde e a Guiné-Bissau devem trabalhar para a completa integração dos guineenses em Cabo Verde e vice-versa.

Já a Ministra dos Negócios Estrangeiros guineense defende que “isto é um marco importante para o futuro das nossas relações”.

Luís Filipe Tavares deixou saber ainda que os dois países deverão assinar um acordo para relançar a cooperação no sector da defesa.

De lembrar que o Ministro dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde terminou este domingo, uma visita de trabalho à Guiné-Bissau para a reapreciação de alguns acordos. Nesta viagem, José Luís Tavares esteve acompanhado do secretário executivo da CPLP, Francisco Ribeiro Teles, do embaixador de Cabo Verde em Portugal, Eurico Monteiro e do representante da Praia em Bissau.