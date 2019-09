Oportunidades de negócios no âmbito da Economia Azul em debate no Mindelo

16/09/2019 00:58 - Modificado em 16/09/2019 00:58

A Universidade de Cavo Verde (Uni-CV), realiza no Mindelo, na quarta-feira, 18, um ateliê centrado ao tema “As Oportunidades de Negócios” no âmbito da Economia Azul e os sectores das pescas, turismo e energia.

Esta atividade, que será desenvolvida nas Instalações do Instituto Nacional de Desenvolvimento das Pescas (INDP), na Cova d´Inglesa, tem por finalidade partilhar experiências sobre empreendedorismo Azul na Galiza (Espanha), bem como as oportunidades de negócios no sector marítimo em Cabo Verde.

Fortalecer o debate sobre o empreendedorismo e a Economia Azul, promover e reforçar o ecossistema de empreendedorismo sustentável e reforçar o aproveitamento das oportunidades de negócio em cada um dos âmbitos, são outras finalidades deste ateliê, que é promovida em parceria com a INDP, e o Campus do Mar, através da Universidade de Vigo e a Pró-Empresa, no âmbito do programa da 2ª fase da Empremar CV.

O programa ambiciona, contribuir para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, que dependem da economia marítima, através da implementação de soluções inovadoras.

De realçar que o mesmo ateliê, será realizado na cidade da Praia, nesta segunda-feira, 16, no Auditório da Escola de Negócios e Governação.