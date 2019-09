Santo Antão: Habitantes de Planalto Norte vão ter água potável nas suas torneiras daqui a oito meses

Foto: Inforpress

As famílias residentes no Planalto Norte, em Santo Antão, vão poder ter água nas suas torneiras daqui a sensivelmente oito meses. Um projeto do Ministério da Agricultura e do Ambiente, enquadrado no programa POSER e que está orçado em 70 mil contos e que vai beneficiar setecentas pessoas.

O projeto de adução e distribuição de água no Planalto Norte, que estará pronto no primeiro trimestre de 2020, era um pedido expresso dos moradores locais, que desde a década de 90 clamavam pela resolução da situação, vai beneficiar 171 famílias e quatro associações locais.

O referido projeto de bombagem e distribuição de água no Planalto Norte, a partir da nascente de Escravoerinhos, Martiene, consiste na montagem de sete estacões de bombagem, através da energia solar, e da instalação de uma rede de distribuição, que ultrapassa os sete quilómetros.

O projeto conta com vários parceiros e com financiamento do Governo de Cabo Verde, do FIDA e da Cooperação Espanhola.