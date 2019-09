Andebol: Equipas masculina e feminina do Atlético do Mindelo confirmadas na Liga dos Campeões Africanos

16/09/2019 00:45 - Modificado em 16/09/2019 00:45

As equipas masculina e feminina do Atlético do Mindelo estão já confirmadas no 41º Campeonato Africano Clubes Campeões Africanos de Andebol, a acontecer de 03 a 14 Outubro, no Polidesportivo Vavá Duarte, na Cidade da Praia.

Depois de muitos esforços para a obtenção dos meios necessários para a participação nesta edição histórica do maior evento desportivo a nível de clubes em África, as equipas de andebol do Atlético do Mindelo, campeões nacionais nas duas categorias, vão poder representar o país, juntamente com o Desportivo da Praia em masculino.

Estão assim desfeitas as dúvidas quanto a participação de representantes de Cabo Verde na prova, uma informação confirmada pela organização e que deixou os representantes do clube mindelense satisfeitos e auguram uma boa participação na prova maior de clubes em África.

Esta é a convicção expressa pelo capitão da equipa masculina Júnior Soares, eleito como melhor guarda-redes no último campeonato nacional, e que consagrou a equipa mindelense como campeã da prova.

Para este atleta, competir entre os melhores clubes do continente, engrandece o clube, e que no momento é difícil expressar bem o que lhe vai na alma. “É muito gratificante poder participar numa prova deste gabarito. Agradeço à nossa direção, que fez de tudo para conseguir os patrocínios necessários. Agora resta-nos dar o máximo de nós, para podermos valorizar os esforços da direção, representando o nosso país da melhor forma possível. Acredito, pelo trabalho que temos vindo a fazer, que será possível fazermos uma boa prova” realça este atleta, vincando que o objetivo passa por enfrentar jogo a jogo com o pensamento na vitória.

Numa prova deste nível, o valor das equipas fala por si só. Vão estar em campo, a competir, os melhores do continente, entre eles o detentor das edições recentes da prova o Zamalek do Egipto. Com tal a primeira participação é sempre difícil, mas Júnior Soares, afirma que os jogos são disputados dentro do campo. “Nós, mais do que todos, sabemos que não vai ser fácil, porque as outras equipas são de nível bastante elevado. Mas não são os estatutos das equipas que ganham jogos, mas sim, as prestações em campo” disse o atleta da equipa mindelense. O mesmo, em jeito de desabafo remata que não ficava bem ao país organizador não ter nenhum representante na prova.

Conforme apurou este Online, devido a estas ocorrências de última hora, o sorteio que estava previsto para este sábado, 14, foi adiado pela Confederação Africana de Andebol, pelo o mesmo se realizará a 20 de Setembro, no Níger.

Com isso, o Atlético e o Desportivo da Praia em masculinos juntam-se ao Red Star (Costa do Marfim), Widad Smara (Marrocos), Sporting Club (Egipto), InterClub (Angola), FAP (Camarões), Etoile Rouge (República do Congo), JSK (República Democrática do Congo) e o campeão em título o Zamalek (Egipto).

Já em femininos com a inclusão do Atlético e sem a confirmação do ABC, vice-campeã nacional, compõem a lista o Mikishi (República Democrática do Congo), FAP (Camarões), DGSP (República do Congo), HC Heritage (República Democrática do Congo), Petro (Angola), ABO Sport (República do Congo), Bandama (Costa do Marfim) e a campeã em título o Primeiro de Agosto (Angola).