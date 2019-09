Judoca cabo-verdiana Carolina Francês conquista medalha de prata no Judo African Júnior Cup Casablanca 2019

15/09/2019 23:58 - Modificado em 15/09/2019 23:58

A cabo-verdiana Carolina Francês, conquistou neste domingo, a medalha de prata, na categoria de -63 Kg, no Judo African Júnior Cup Casablanca 2019, prova que se disputa em Marrocos.

A atleta radicada em Portugal, consegue assim mais uma medalha para Cabo Verde, isto após ter conseguido conquistar em maio deste ano a medalha de bronze no Campeonato Africano de Juniores que decorreu em Dakar, Senegal.

Carolina Francês, que representa o Sport Lisboa e Benfica e é tida como uma das esperanças do judo cabo-verdiano, perdeu na final com a senegalesa Siga Faye, que é a campeã africana em título e que já integra a seleção sénior do Senegal.