Nuno Rocha entre os convocados de Janito Carvalho para Taça UFOA numa lista com algumas surpresas

13/09/2019 16:15 - Modificado em 13/09/2019 16:15

Janito Carvalho, selecionador nacional, divulgou na manhã de hoje a lista dos 25 convocados para o Torneio da União das Federações Oeste Africana (UFOA), prova que se realiza de 28 de setembro a 13 de outubro em Dakar (Senegal), onde consta o nome do internacional “A” Nuno Rocha.

Da lista dos 25 convocados, destaque também vai para as ausências de Papalele e Clé, que procuram a carreira profissional em Portugal. Já em termos de chamadas, destacam-se os nomes de Richy (Travadores), Tiago (Boavista), Henry e Jack (Batuque), Jelson (Sporting da Praia) e Emerson (Travadores).

Da última convocatória saíram Lalo (Académica do Fogo), Duke (Mindelense), Djam (Académica do Porto Novo) e Ay (Palmeira do Sal).

Da lista dos 25 convocados vão ser excluídos quatro, uma vez que o regulamento da competição permite a inscrição de apenas 21 jogadores.

O estágio inicia-se na segunda-feira, 16, sendo que os treinos estão agendados para a próxima terça-feira,17, com início às 17:00, no Estádio Nacional.

Durante o anúncio dos convocados o selecionador vincou que o objetivo é conseguir ir o mais longe possível nesta competição.

O torneio conta com um total de 22 jogos em 16 dias, e terá lugar em Thies, que fica a cerca de 90 minutos de Dakar.

O modelo da competição assenta numa eliminatória disputada pelos 16 países através de sorteio, já efetuado, qualificando-se oito países para a segunda eliminatória, com os restantes oito países a disputarem um outro troféu denominado “Consolação”.

Participam na prova as seleções nacionais de Cabo Verde, Costa do Marfim, Benin, Burkina Faso Gâmbia, Gana, Guiné-Bissau, Guiné Conacri, Libéria, Mali, Marrocos, Mauritânia, Níger, Nigéria, Senegal e Togo.

A UFOA, competição destinada para jogadores residentes é patrocinada pela cadeia de televisão norte-americana FOX Sports.

Lista dos 25 convocados:

Guarda-redes: Ken (Batuque São Vicente), Kelvi (Boavista da Praia) e Oblak (Travadores).

Defesas: Admar Almeida e Jacknick (Boavista da Praia), Panduru (Académica da Praia), Richy (Travadores), Jack (Batuque de São Vicente), Madjer e Gielson (Sporting da Praia).

Médios: Emerson (Travadores), Nuno Rocha (sem clube), Tiago (Boavista da Praia) Dário (Académica do Porto Novo), Fifa (Académica do Fogo), Rony (Sporting da Praia), Tchubasco (Santa Maria do Sal), e Subá (Palmeira do Sal).

Avançados: Patchick (Ultramarina de São Nicolau), Alex (Celtic da Praia), Pibip (Mindelense), Xolote (Académica do Porto Novo), Erikson “Latche” Soares (Palmeira do Sal), Gogol (Santo Crucifixo de Santo Antão) e Henry (Batuque de São Vicente).