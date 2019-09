Cabo Verde é uma das poucas seleções que escapou aos golos de Ronaldo

13/09/2019 15:30 - Modificado em 13/09/2019 15:30

Foto: AFP

A seleção cabo-verdiana de futebol, consta na lista das seleções que escaparam a fúria da máquina goleadora da seleção das “quinas”, que já teve a proeza de marcar a 40 seleções diferentes e que procura chegar ao pódio de maior goleador de sempre a atuar em seleções.

Com quatro golos apontados a Lituânia no apuramento para o Euro 2020, na passada, terça-feira, 11, Cristiano Ronaldo chegou ao número redondo de 40 seleções diferentes “vítimas” da sua veia goleadora.

Se 40 seleções já viram o craque português festejar da sua maneira original, por outro lado, 28 seleções têm o privilégio de constar da lista daqueles que conseguiram manter a sua baliza inviolável aos golos do capitão da seleção portuguesa, entre elas os “Tubarões Azuis”.

O primeiro teste com a seleção das quinas, aconteceu a 25 de maio de 2010 na Covilhã, e serviu de preparação para a seleção lusa tendo em vista o Mundial 2010 da África do Sul. Um empate sem golos que de resto surpreendeu a todos, visto que em campo estava o explosivo avançado do Real Madrid, que gozava de grande momento de forma, mas que foi travado pela defesa do combinado nacional, que bloqueou todos os caminhos para a sua baliza.

O segundo confronto com a seleção das quinas remonta a 31 de março de 2015, de novo em território português, jogo que serviu de ajuda à ilha do Fogo, que se recuperava de mais uma erupção vulcânica. O jogo foi disputado no António Coimbra da Mota (Amoreira-Estoril) e Cabo Verde conseguiu vencer por 0-2, mas desta feita sem a presença de Ronaldo em campo.

Das 28 seleções 17 delas defrontarem o atacante da Juventus apenas por uma vez. No topo da lista surgem Alemanha, França e Albânia, que defrontaram Portugal por quatro vezes com o atacante de 34 anos em campo e impediram-no de concluir com sucesso.

De destacar a presença da Ucrânia na lista, conjunto que o capitão luso deverá ainda enfrentar nesta fase de qualificação para o Euro 2020.

Veja a lista completa das equipas a quem Ronaldo nunca marcou, assim como o número de jogos disputado:

Europa (UEFA): Albânia (4), França (4), Alemanha (4), Inglaterra (3), Itália (2), Liechtenstein (2), República da Irlanda (2), Turquia (2), Israel (2), Geórgia (1), Noruega (1), Macedónia (1), Bulgária (1), Áustria (1), Ucrânia (1).

Ásia (AFC): China (1)

América do Sul (CONMEBOL): Brasil (3), Chile (1), Uruguai (1)

América Central e do Norte (CONCACAF): México (1), Estados Unidos (1), Canadá (1)

África (CAF): Cabo Verde (1), Angola (1), África do Sul (1), Moçambique (1), Costa do Marfim (1), Argélia (1).