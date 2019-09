Governo dá aval a empréstimo de 518 mil contos à Cabo Verde Interilhas

13/09/2019 15:23 - Modificado em 13/09/2019 15:23

De acordo com publicação feita hoje no Boletim Oficial, o Estado cabo-verdiano avalizou um empréstimo a Cabo Verde Interilhas no valor de 518 mil contos.

Conforme estipulado no BO, na Resolução nº114/2019 de 13 de setembro, o Governo assegura que o empréstimo tem como objetivo “ajudar a empresa na implementação da estratégia estabelecida no plano de negócios”.

A mesma fonte esclarece que o Estado de Cabo Verde, “reconhece o manifesto interesse nacional do projecto, devido aos importantes benefícios económicos e sociais que o mesmo proporcionará” e considera que estão “reunidas todas as condições exigíveis para a concessão de um aval”, pelo que se submete à apreciação e aprovação do Conselho de Ministros a presente proposta de Resolução.

No diploma publicado hoje, consta que o financiamento será feito pelos bancos Caixa Económica de Cabo Verde – CECV e o International Investment Bank – IIB.