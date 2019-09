Jovem burla Amazon em 330 mil euros ao devolver encomendas com… terra

13/09/2019 00:48 - Modificado em 13/09/2019 00:48

Esta é a maior fraude contra a empresa na Europa e a segunda maior a nível mundial.

Um jovem espanhol, de 22 anos, foi o autor de um dos maiores ‘golpes’ contra a Amazon na Europa, o segundo maior a nível mundial e provavelmente também o mais simples. James Gilbert Kwarteng comprava artigos caros e depois devolvia as encomendas… cheias de terra.

O rapaz acabou por ser detido e os pais acusados de cumplicidade por assinarem a entrega das encomendas que chegavam à habitação da família. Segundo o 20minutos, o advogado da família assegura que os pais não tinham conhecimento dos atos do filho.

Depois de ficar com os ítens das encomendas, o jovem criou uma empresa chamada Kwartech para revender o saque que continha telemóveis, tablets, computadores. No total as encomendas ascendiam a 330 mil euros.

James pesava os artigos antes de os abrir, retirava depois os objetos e voltava a encher a caixa de cartão com o exato peso em terra e areia que o artigo original, Depois pedia a devolução e enviava a ‘encomenda’ de volta para os armazéns da Amazon.

Quando é pedido o reembolso, este é enviado imediatamente e depois o cliente tem um mês para devolver o produto. A Amazon dá por finalizado o processo de devolução no momento em que os Correios registam a etiqueta de devolução e como são milhares de pacotes a empresa não os consegue verificar de imediato.

No centro da Amazon em Barcelona foi onde a trama foi descoberta, onde descobriram as caixas cheias de terra e começaram a investigar a sua precedência.

Por Notícias ao Minuto