Investimento de 150 milhões de euros em dois hotéis no Sal e na Boavista vai criar mil postos de trabalho

13/09/2019 00:15 - Modificado em 13/09/2019 00:15

As ilhas do Sal e da Boavista continuam a atrair os investidores estrangeiros na área da hotelaria. Está previsto um investimento de 150 milhões em dois hotéis nessas ilhas.

A ilha da Boa Vista vai receber, dentro de 30 meses, um hotel com um investimento de 78,4 milhões de euros, do grupo alemão TUI, considerado o maior grupo mundial de turismo.

Este hotel, com 575 quartos será um dos maiores investimentos do género em Cabo Verde. O hotel, de quatro estrelas, deverá estar concluído dentro de 30 meses e implicará “a remodelação e a ampliação de todas as infraestruturas básicas necessárias à implantação” do projecto, refere o contrato de investimento, citado pela agência Lusa.

Através de um investimento global de 78,4 milhões de euros, levará à criação, na localidade de Santa Maria, de 431 postos de trabalho directos.

“O Projecto de Investimento terá a categoria de quatro estrelas superior e terá a marca da TUI, designada TUI Magic Life, cadeia hoteleira alemã que presta serviços de hotelaria Premium, detida a 100% pelo grupo TUI AG, com presença histórica no território de Cabo Verde, desde 2015, no sector da distribuição, apostando forte no desenvolvimento turística do país”, lê-se no contrato.

Sal : investimento de 72 milhões

Um grupo privado vai investir 72 milhões de euros na construção, ao longo dos próximos três anos, na ilha do Sal, de um hotel de cinco estrelas com 1.388 camas, segundo o contrato aprovado pelo Governo.

De acordo com o contrato de investimento, aprovado em 06 de Setembro e ao qual a Lusa teve acesso, em causa está a implementação, em Ponta Preta, do futuro Hotel Ilha do Sal Palace, projecto “em vias de preparação” pela sociedade Arco Verde – Hotelaria e Turismo.

Envolverá a construção, numa área de 74.845 metros quadrados, de um “hotel-resort” com “padrões cinco estrelas superior” e 570 quartos (1.388 camas), contando ainda com sete restaurantes, cinco bares, zonas de lazer e entretimento, piscinas, SPA e outros equipamentos de apoio, levando à criação de 540 empregos diretos.