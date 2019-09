Janito Carvalho divulga convocados da Seleção de Residentes nesta sexta-feira

12/09/2019 23:47 - Modificado em 12/09/2019 23:47

Foto: Inforpress

O selecionador cabo-verdiano da equipa de futebol de Residentes, Janito Carvalho, divulga nesta sexta-feira, às 11h, na sede da FCF, a lista de convocados tendo em vista o jogo da primeira eliminatória, a 30 de setembro, frente a Costa do Marfim, no Estádio Last Dior, situado na cidade de Thies.

O anúncio oficial dos convocados e dados sobre o estágio a ser realizado a anteceder o jogo, será feito em conferência de imprensa na sede da Federação Cabo Verdiana de Futebol (FCF), na Cidade da Praia.

De acordo com o sorteio realizado, dezasseis seleções vão medir foras entre si, de 28 de setembro a 16 de outubro, onde as oito vencedoras da eliminatória irão disputar a fase final, e as outras seleções disputarão um outro troféu designado “Consolação”.

Cabo Verde, Senegal, Gana, Nigéria, Marrocos, Burkina Faso, Costa do Marfim, Mali, Guiné-Conacri, Benim, Mauritânia, Níger, Guiné-Bissau, Togo, Gambia e Libéria são as seleções que participam na prova.

Depois de participar nas eliminatórias da Taça UFOA em 2017 e ter falhado o acesso à fase final da prova, que decorreu no Gana, a seleção cabo-verdiana de futebol de residentes volta a marcar presença para disputar a eliminatória de acesso à fase final da competição voltada para os jogadores residentes, que decorre este ano em Dakar, no Senegal.